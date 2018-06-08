СМИД ОДКБ рассмотрит возможное использование миротворческого потенциала организации в интересах ООН

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет министров иностранных дел ОДКБ на заседании 11 июня в Алматы рассмотрит возможное использование миротворческого потенциала организации в интересах ООН, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, сложившуюся ситуацию в зоне ответственности организации, обменяются мнениями о выполнении положений коллективных указаний постоянным представителям государств - членов организации и другим важным вопросам международной жизни, о формировании условий для использования миротворческого потенциала Организации Договора о коллективной безопасности в интересах миротворческой деятельности ООН", - отметил пресс-секретарь.

На пленарном заседании планируется одобрить план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на II полугодие 2018 года - I полугодие 2019 года, принять решение о перечне тем совместных заявлений в 2018 году и заявление "О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Как ожидается, будет одобрен проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ". "Он подготовлен в целях реализации совместных практических мер, направленных на дальнейшее развитие скоординированной информационной политики в интересах государств ОДКБ, формирования эффективной информационной системы для адекватного и своевременного реагирования на проявления негативного информационного воздействия", - пояснил пресс-секретарь.-0-