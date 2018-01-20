20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о детях в Беларуси можно будет заключать не состоящим в браке парам. Это предусмотрено поправками в Кодекс о браке и семье, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Алла Бодак.

Парламентарий рассказала о законопроектах, которые планируется рассмотреть в этом году. В их числе поправки в Кодекс о браке и семье. По словам Аллы Бодак, предлагается предоставить возможность заключать соглашение о детях супругам, не состоящим в браке, или тем, кто его уже расторг. "Это соглашение, которое определяет, с кем из родителей может находиться ребенок, содержание алиментов, условия воспитания и так далее. Сейчас оно заключается только в судебном порядке при расторжении брака", - отметила сенатор.

Планируется также подготовка проекта закона о платежных услугах, который инициировал Нацбанк. "Речь идет о создании системы, которая бы регламентировала порядок использования банковских пластиковых карточек, совершенствования системы оплаты товаров, работ, услуг через систему ЕРИП", - пояснила Алла Бодак. Она упомянула также законопроект о персональных данных, который позволит упорядочить связанные с ними правоотношения.

Председатель постоянной комиссии Совета Республики отметила, что у парламентариев есть свое видение того, как можно улучшить качество законодательной деятельности в Беларуси. "Не секрет, что когда принимаются законы, для их реализации на практике необходимо принять ряд подзаконных актов. Правильно было бы готовить целый пакет документов, который бы давал полное представление о правовом механизме предлагаемого регулирования общественных отношений. Поэтому мы должны создать такую систему, которая бы минимизировала необходимость этих частых изменений в законы", - сказала сенатор.

Инновацией этого года станет более активное привлечение экспертов разного профиля, главным образом ученых, при подготовке законопроектов. Это станет дополнительной гарантией эффективности норм права и поможет спрогнозировать влияние, которое окажет закон после его принятия.-0-