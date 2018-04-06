Согласование перечня услуг для возмещения не занятыми гражданами почти завершено - Лобович

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление, определяющее перечень услуг, обязательных для полного возмещения не занятыми в экономике трудоспособными гражданами, находится в завершающей стадии согласования. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович на брифинге о применении новых положений и реализации норм декрета №1 в пресс-центре БЕЛТА.

"Проект нормативно-правового акта с перечнем услуг, которые будут возмещаться, находится в заключительной стадии согласования, думаю, в ближайшее время он будет принят", - сказал Андрей Лобович.

Для реализации декрета №1 правительством принято постановление №239 от 31 марта 2018 года, которым определен порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, предусмотрен порядок взаимодействия государственных органов и организаций при формировании базы данных таких граждан.

Ключевая роль в организации работы по выполнению норм декрета отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание местными исполнительными и распорядительными органами постоянно действующих комиссий, основными задачами которых являются содействие гражданам в трудоустройстве. Примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения разработано правительством и утверждено постановлением №240 от 31 марта 2018 года.

К 1 декабря 2018 года вся подготовительная работа будет завершена, и у постоянно действующих комиссий на местах появится доступ к базе данных для оказания содействия в занятости и самозанятости граждан, а также проведения профилактических мероприятий с лицами, ведущими асоциальный образ жизни. -0-

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