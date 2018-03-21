Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется - Карпенко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Министерство образования работает над упорядочением образовательной деятельности учреждений высшего образования. Речь идет о сокращении количества специальностей, направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза, исключении дублирования подготовки по одним и тем же специальностям в разных вузах, оптимизации филиалов вузов и сокращении подготовки в заочной форме получения образования. В то же время уменьшать количество вузов в ближайшее время не планируется", - отметил Игорь Карпенко.

По словам министра, система прогнозирования кадровых потребностей экономики постоянно совершенствуется. В соответствии с постановлением правительства "О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах" Министерство экономики будет ежегодно разрабатывать демографический прогноз на пятилетний период по республике, областям и городу Минску, а Минтруда и соцзащиты - прогноз баланса трудовых ресурсов. На основе этих данных Минтруда и соцзащиты сформирует потребность экономики в кадрах на пять лет. Учреждения образования всех уровней - высшего, среднего специального, профессионально-технического - будут использовать эту информацию при формировании контрольных цифр приема.-0-

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Карпенко заявляет о готовности юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию "В Советском Союзе в свое время эта норма была закреплена. Мы в суверенной Беларуси закрепили норму обязательного базового образования, то есть 9 классов. Сейчас фактически готовы к тому, чтобы юридически закрепить норму о переходе к всеобщему среднему образованию", - сказал Игорь Карпенко.

Минобразования рассмотрит вопрос введения квот для инвалидов по результатам вступительной кампании "Министерство образования также мониторит ее ход, и по результатам кампании этого года мы рассмотрим вопрос квотирования мест для детей-инвалидов и инвалидов", - добавил Игорь Карпенко.

Количество часов на изучение иностранного языка в гимназиях сокращать не планируется "Отличительной особенностью учебного плана гимназии от школы является большее количество часов на изучение иностранного языка в 5-9 классах - на 2 часа. И никто не планирует исключать эти дополнительные 2 часа из учебного плана гимназии", - пояснил министр образования.