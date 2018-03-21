Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется - Карпенко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Министерство образования работает над упорядочением образовательной деятельности учреждений высшего образования. Речь идет о сокращении количества специальностей, направлений специальностей, которые не соответствуют основному направлению деятельности конкретного вуза, исключении дублирования подготовки по одним и тем же специальностям в разных вузах, оптимизации филиалов вузов и сокращении подготовки в заочной форме получения образования. В то же время уменьшать количество вузов в ближайшее время не планируется", - отметил Игорь Карпенко.
По словам министра, система прогнозирования кадровых потребностей экономики постоянно совершенствуется. В соответствии с постановлением правительства "О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах" Министерство экономики будет ежегодно разрабатывать демографический прогноз на пятилетний период по республике, областям и городу Минску, а Минтруда и соцзащиты - прогноз баланса трудовых ресурсов. На основе этих данных Минтруда и соцзащиты сформирует потребность экономики в кадрах на пять лет. Учреждения образования всех уровней - высшего, среднего специального, профессионально-технического - будут использовать эту информацию при формировании контрольных цифр приема.-0-
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