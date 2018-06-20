Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, которая продолжает работу при Совете Безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Заседание прошло под руководством государственного секретаря Совета Безопасности Станислава Зася.

"Обсуждены направления совершенствования деятельности органов законодательной и исполнительной власти, иных государственных организаций и научно-экспертного сообщества в информационном пространстве, в том числе их активной работы в национальном сегменте сети Интернет", - проинформировали в Госсекретариате Совета Безопасности Беларуси.

Поддержаны целенаправленные меры по обеспечению устойчивого функционирования критически важных объектов информатизации в отраслях экономики, системах жизнеобеспечения, социальной сфере и др. Рассмотрены вопросы, касающиеся участия Беларуси в рейтинговом глобальном индексе кибербезопасности.

Рекомендовано принять меры по внесению изменений и дополнений в некоторые акты законодательства, регулирующие правоотношения в информационной сфере. Также принято решение об организации разработки концепции информационной безопасности.-0-