Сотрудничество между Вооруженными Силами Беларуси и Китая интенсивно развивается - Равков

27 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Сотрудничество между Вооруженными Силами Беларуси и Китая интенсивно развивается. Важность этого отметил министр обороны Беларуси Андрей Равков на мероприятии по случаю 91-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в настоящее время активно развиваются такие сферы военного сотрудничества, как обмен опытом в области строительства Вооруженных Сил, совместная боевая подготовка, военное образование и наука. В этом году китайская военная техника принимала участие в параде войск Минского гарнизона по случаю празднования Дня Независимости Беларуси. Кроме того, впервые в одном строю с белорусскими военнослужащими прошла торжественным маршем пешая коробка Народно-освободительной армии Китая.

"Безупречная строевая выправка, четкость и слаженность действий китайских военнослужащих вызвала восторженные эмоции у зрителей, и это надолго останется в памяти", - сказал Андрей Равков.

Он также обратил внимание на то, что народы двух стран объединяет героическое прошлое. "Беларусь и Китай, понеся многочисленные жертвы, внесли неоценимый вклад в победу во Второй мировой войне. Только благодаря воле народа и твердому руководству Компартии Китая в эту страну вернулся мир и возможность спокойно трудиться, развивать экономику. За сравнительно короткий срок Китай прошел значительный путь в осуществлении модернизации экономики, реализации политики открытости, а также значительных реформ и преобразований в Вооруженных Силах, создал современную армию, которая способна дать отпор любому неприятелю", - сказал министр.

Цюй Хуэй Цзян и Андрей Равков

Андрей Равков также подчеркнул, что НОАК в настоящее время проходит процесс реформирования, который планируется завершить к 2020 году. "Национальные Вооруженные Силы Китая являются не только надежным гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, но также вносят значительный вклад в укрепление региональной международной безопасности", - заявил Андрей Равков. -0-

Фото Геннадия Жинкова