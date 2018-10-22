Сотрудничество стран СНГ в сфере правопорядка и безопасности обсудят в Ростове-на-Дону 25 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание руководителей рабочих структур органов СНГ по обеспечению сотрудничества в сфере правопорядка и безопасности пройдет в Ростове-на-Дону 25 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Участники встречи планируют рассмотреть восемь вопросов, среди которых приоритеты взаимодействия рабочих структур органов СНГ в сфере правопорядка и безопасности, совершенствование практики подготовки и реализации межведомственных международных договоров, заключаемых в рамках Содружества, сотрудничество с рабочими структурами международных организаций в сфере безопасности. Будут обсуждаться совместные меры по противодействию преступлениям, которые совершаются с использованием современных информационных технологий, вопросы обмена информацией в области противодействия трансграничной преступности, а также другие вопросы", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что участие в совещании примут представители Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров, Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Антитеррористического центра стран Содружества, секретариатов Совета министров обороны, Совета руководителей подразделений финансовой разведки, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, а также Исполнительного комитета СНГ.-0-