11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальную пенсию в Беларуси получают 3,6 тыс. пенсионеров, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Среди получателей социальной пенсии есть женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет, не имеющие права на трудовую пенсию из-за отсутствия требуемого стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов. Численность таких пенсионеров 3,6 тыс. человек - всего 5% от числа получателей социальной пенсии, или 0,14% от общей численности пенсионеров. Размер пенсии у этой категории получателей составляет Br103,29", - отметили в Минтруда.

В целом социальную пенсию сегодня в республике получают почти 72 тыс. человек. В основном это дети-инвалиды до 18 лет и инвалиды с детства.

Размеры социальной пенсии зависят от категории получателей и тяжести инвалидности (степени утраты здоровья). Так, инвалидам 3-й группы полагается Br154,94, 1-й группы - Br227,24, в таком же размере выплачивается пенсия детям-инвалидам с четвертой степенью утраты здоровья.

Как и другие граждане с невысоким доходом, получатели социальной пенсии вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью.-0-