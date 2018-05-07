Социальный проект "Помним" проведет кампанию по благоустройству могил фронтовиков

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии празднования Дня Победы социальный проект "Помним" запускает кампанию "Никто не забыт" - сотрудники и волонтеры приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны на кладбищах Минска, сообщили БЕЛТА представители проекта.

Идея социальной кампании "Никто не забыт" в том, чтобы не допустить запустения могил фронтовиков. "Родственники в силу обстоятельств или состояния здоровья порой не могут уделять достаточно внимания и усилий уходу за могилой ветерана. Случается, что близких родственников не осталось либо они живут в других городах и странах. Любой человек может обратиться в проект "Помним" с просьбой провести уборку и благоустройство такой могилы. Сотрудники и волонтеры своими силами безвозмездно проведут уборку, почистят памятник и ограду, при необходимости обновляют гравированный текст и портрет, окрасят металлическую ограду с предварительной зачисткой и грунтовкой", - пояснили организаторы кампании.

Человеческий и трудовой ресурс проекта ограничен, поэтому сотрудники и волонтеры из числа неравнодушной молодежи на первом этапе смогут помочь только части обратившихся. Однако оставшиеся просьбы не останутся без внимания. Следующий этап социальной кампании предполагает создание на сайте проекта "Помним" списка мест ветеранских захоронений, которые нуждаются в уходе и благоустройстве. Потенциальные волонтеры и меценаты смогут внести трудовой или материальный вклад в благоустройство конкретных мест захоронений фронтовиков.

Помимо этого, все могилы фронтовиков, которые уже внесены в электронную базу проекта "Помним" или еще появятся в ней, будут отмечены красной звездой. Таким образом кампания "Никто не забыт" станет не разовой акцией, а постоянно развивающейся серией мероприятий.

Проект "Помним" - это общедоступная база захоронений Беларуси, которая предоставляет возможность всем людям быстро, бесплатно и без лишних усилий найти места захоронения своих родных и близких. Пользователи также могут добавить и расширить такую информацию. Каждому месту присваивается ID-номер, с помощью которого в любой момент и из любой точки на карте мира можно его найти. Кроме того, поиск мест захоронений может осуществляться по фамилии, дате рождения, смерти либо по названию и расположению кладбища.-0-