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Социологи НАН будут проводить мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел

Общество 23.02.2018 | 13:02

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Института социологии Национальной академии наук по запросам правоохранителей будут проводить мониторинг общественного мнения и социологические исследования о деятельности органов внутренних дел. Такая информация размещена в газете "На страже", сообщает БЕЛТА.

Сотрудничество с милицейским ведомством предполагается и посредством организации консультаций, оказания методологической поддержки, проведения семинаров, круглых столов, конференций, формирования комиссий, групп экспертов. Своей миссией Институт социологии называет системное изучение состояния и динамики развития различных сфер жизнедеятельности общества и государства, основанное на регулярных фундаментальных и прикладных социсследованиях. Учреждение НАН Беларуси располагает возможностью предоставлять МВД информацию об их результатах. В скором времени будет согласован конкретный поэтапный план совместной работы на год.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Институтом социологии Национальной академии наук было подписано в январе 2018 года.-0-

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Теги
МВД, Национальная академия наук, социология
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