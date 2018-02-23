Социологи НАН будут проводить мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Института социологии Национальной академии наук по запросам правоохранителей будут проводить мониторинг общественного мнения и социологические исследования о деятельности органов внутренних дел. Такая информация размещена в газете "На страже", сообщает БЕЛТА.

Сотрудничество с милицейским ведомством предполагается и посредством организации консультаций, оказания методологической поддержки, проведения семинаров, круглых столов, конференций, формирования комиссий, групп экспертов. Своей миссией Институт социологии называет системное изучение состояния и динамики развития различных сфер жизнедеятельности общества и государства, основанное на регулярных фундаментальных и прикладных социсследованиях. Учреждение НАН Беларуси располагает возможностью предоставлять МВД информацию об их результатах. В скором времени будет согласован конкретный поэтапный план совместной работы на год.

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел и Институтом социологии Национальной академии наук было подписано в январе 2018 года.-0-