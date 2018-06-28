Совет Республики одобрил изменения в закон о СМИ

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики сегодня на заседании одобрил проект закона Беларуси "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь", который направлен на совершенствование правоотношений в медиасфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя законопроект, министр информации Александр Карлюкевич рассказал, что в законопроекте предусмотрены четкие требования в части обеспечения объема телепередач белорусского (национального) производства. Речь идет о 15% в течение шести месяцев и 30% - за два года. Сенаторы высказывали озабоченность по поводу небольших телевизионных компаний в регионах, которые могут не выйти на этот показатель. В ответ министр отметил, что телевизионные субъекты, которые работают на рынке 15-20 лет, имеют большое поле тематических направлений, которые вполне подходят под определение национального телевизионного продукта. "Вместе с тем документ, который будет разрабатываться и определять национальный продукт, должен учитывать этот вопрос", - считает Александр Карлюкевич. Он уточнил, что имеет в виду постановление Совета Министров или другой регламент в этой части.

В законопроекте конкретизирован порядок учреждения, государственной регистрации и перерегистрации СМИ, уточнены основания для отказа в них. Уточнено также, что СМИ с иностранным участием в уставном фонде могут и дальше осуществлять свою деятельность на территории Беларуси при условии, что такое иностранное участие не будет увеличиваться.

Как сообщалось, законопроект расширяет понятийный аппарат закона о СМИ (он дополняется терминами "сетевое издание", "владелец интернет-ресурса", "интернет-ресурс" и другими). Интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, согласно законопроекту, получают возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием, сотрудники которого будут пользоваться такими же правами, как и журналисты традиционных СМИ. При этом госрегистрация будет носить добровольный характер. Впервые в законе о СМИ устанавливаются права и обязанности владельца интернет-ресурсов.

В числе обязанностей - идентификация пользователей. Кроме того, предлагается обязать владельцев интернет-ресурсов анализировать их содержание, не допускать размещения информации, распространение которой запрещено, ограничено, а также материалов, содержащих нецензурные слова и выражения. Проектом закона расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено. К такой дополнительно отнесена информация, побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь также идет об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой будут персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей. Проект закона направлен на совершенствование законодательства в сфере СМИ с учетом правоприменительной практики. Его нормы нацелены на наиболее эффективное обеспечение информационной безопасности государства и реализацию прав граждан на получение полной, достоверной и своевременной информации.-0-