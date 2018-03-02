Совмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в СНГ

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси одобрил проект соглашения о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств - участников Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение содержится в постановлении белорусского правительства №161 от 27 февраля 2018 года, опубликованном сегодня на
Документ одобрен в соответствии со ст.5 закона "О международных договорах Республики Беларусь". Соглашение выступает в качестве основы для проведения переговоров.
Согласно постановлению, Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Ведомство имеет право при необходимости вносить в него изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, Минобороны уполномочено на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-
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