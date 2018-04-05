Совмин определил порядок отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 31 марта 2018 года №239, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

В частности, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства (получившие разрешение на постоянное проживание), не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность, виды которой перечислены в постановлении.

При этом из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.

Например, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся инвалиды, матери, воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, зарегистрированные в качестве безработных, а также лица, потерявшие работу по уважительным причинам (в течение шести месяцев с даты увольнения), отбывающие наказание или находящиеся на принудительном лечении, иные категории граждан.

Министерству по налогам и сборам поручено обеспечить передачу Министерству труда и социальной защиты имущественных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов.

Владельцем базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, определено Министерство труда и социальной защиты, а оператором, обеспечивающим создание и сопровождение базы данных при ее формировании и ведении, - ГУ "Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь".

В базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания); вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.

Министерству связи и информатизации поручено обеспечить финансирование мероприятий по созданию и автоматизации процесса формирования базы данных.

Государственным органам, иным организациям, представляющим списки идентификационных номеров граждан для формирования базы данных, поручено совместно с РУП "Национальный центр электронных услуг" обеспечить: проведение до 1 июня 2018 года организационно-технических мероприятий по интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему государственных информационных систем и ресурсов, учитывающих отдельные категории граждан, для автоматизации процесса формирования базы данных в электронной форме; передачу не позднее 1 сентября 2018 года и далее в установленные сроки сведений для формирования базы данных.

Министерству труда и социальной защиты совместно с НЦЭУ до 30 ноября 2018 года необходимо обеспечить доступ местным исполнительным и распорядительным органам к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы. Местным исполнительным и распорядительным органам до 30 ноября 2018 года поручено провести необходимые организационно-технические мероприятия для получения доступа к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Основные пункты принятого постановления вступают в силу после официального опубликования документа.-0-