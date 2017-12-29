Совмин определил порядок посещения туристско-рекреационной зоны "Брест" и парка "Августовский канал"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством утверждено положение о порядке посещения гражданами туристско-рекреационной зоны "Брест" или специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" и прилегающих к нему территорий. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №1017 от 28 декабря 2017 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В частности, положение определяет порядок посещения гражданами туристско-рекреационной зоны "Брест" и парка "Августовский канал" в туристических целях на срок до десяти суток. Действие документа распространяется на граждан согласно перечню государств, в отношении которых устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда в соответствии с указом №462 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан".

Согласно положению, въезд в Беларусь для посещения туристско-рекреационной зоны "Брест", парка "Августовский канал", а также выезд из страны осуществляются в пунктах пропуска, определенных указом. Срок пребывания граждан при безвизовом въезде в Беларусь и выезде из нее в пунктах пропуска составляет срок тура, реализованного туристическими операторами, оказывающими услуги на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" и парка "Августовский канал".

При приобретении гражданами дополнительных туристических услуг срок пребывания по ходатайству граждан продлевается туристическими операторами, оказывающими услуги на этой территории. При этом срок тура, в том числе при его продлении, не должен превышать срок, установленный этим положением.

В соответствии с порядком граждане прибывают в туристско-рекреационную зону "Брест" и парк "Августовский канал" на основании следующих документов: действительного паспорта или иного документа, его заменяющего, предназначенного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства гражданской принадлежности или международной организацией; документа, предоставляющего гражданам право на посещение туристско-рекреационной зоны "Брест", парка "Августовский канал" по форме, утвержденной постановлением. За заполнение и выдачу документов на право посещения плата не взимается.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

Постановление Совета Министров №414 от 15 мая 2015 года "О некоторых вопросах посещения иностранными гражданами Национального парка "Беловежская пуща" признано утратившим силу.-0-