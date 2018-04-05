Совмин признал недостаточной работу местных властей по наведению порядка на земле

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров признал недостаточной работу местных властей по наведению порядка на земле и благоустройству территорий. Такая информация размещена на сайте Министерства природы и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Сегодня на совещании в Совмине с докладом об организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территорий выступил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык. Совещание проходило в режиме онлайн-конференции с участием заместителей премьер-министра Беларуси Михаила Русого и Анатолия Калинина. "Совет Министров признал недостаточной проводимую местными органами власти и госорганами работу в данном направлении. Всем заинтересованным поручено обеспечить выполнение заданий республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году, а также усилить контроль за его выполнением", - говорится в сообщении.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обеспечит общую координацию работы по наведению порядка на земле, усилит контроль за ее выполнением. Особое внимание министерство уделит контролю за недопущением размещения отходов в несанкционированных местах, соблюдением правил эксплуатации объектов захоронения твердых коммунальных отходов.

На совещании было дано поручение провести в Гродненской области республиканский семинар по организации работы по наведению порядка на земле и благоустройству территории, а также обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках семинара будет организовано посещение объектов, на примере которых планируется рассмотреть выполнение конкретных заданий по наведению порядка на земле для распространения положительного опыта их реализации или недопущения повторения выявленных нарушений.

В совещании приняли участие руководители Государственного комитета по имуществу, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства информации, Министерства лесного хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства.-0-