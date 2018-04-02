Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям СГ - Рапота

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.
"Что касается общего рынка продовольствия (так же как и задача единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству), - это полностью вписывается в те основные цели и задачи Союзного государства", - сказал Григорий Рапота.
Посол России в Беларуси Александр Суриков в свою очередь добавил, что эта идея Министерства сельского хозяйства и продовольствия требует серьезного осмысления и "продовольственный рынок действительно должен быть единым".
"Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы. Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции - это в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", - добавил Григорий Рапота.-0-
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