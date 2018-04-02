Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям СГ - Рапота

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание единого продовольственного рынка Беларуси и России отвечает целям Союзного государства, заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на пресс-конференции, приуроченной ко Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается общего рынка продовольствия (так же как и задача единых подходов к промышленной политике, к сельскому хозяйству), - это полностью вписывается в те основные цели и задачи Союзного государства", - сказал Григорий Рапота.

Посол России в Беларуси Александр Суриков в свою очередь добавил, что эта идея Министерства сельского хозяйства и продовольствия требует серьезного осмысления и "продовольственный рынок действительно должен быть единым".

"Все правовые нормы, которые необходимы для решения этой задачи, уже созданы. Не надо ничего выдумывать. Мы каждый год принимаем балансы импорта и экспорта сельхозпродукции - это в рамках Союзного государства. В рамках ЕАЭС отработаны регламенты урегулирования споров, когда возникают споры к качеству продукции. Просто этими инструментами надо умело пользоваться", - добавил Григорий Рапота.-0-

Дата заседания ВГС Союзного государства пока не определена - Рапота "Дата Высшего госсовета пока не определена, повестка у нас сформирована, часть вопросов мы решаем, не дожидаясь заседания", - отметил Григорий Рапота.

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Эксперты проводят оценку договора о создании Союзного государства на соответствие современным реалиям "Идет оценка экспертами на разных уровнях соответствия договора нынешним реалиям, с учетом формирования нового экономического блока (Евразийского экономического союза), политических и экономических реалий", - сказал Александр Суриков.

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