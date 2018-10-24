24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская спартакиада "Академия мужества" изменит формат, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

"Сегодня у нас завершилась республиканская спартакиада "Академия мужества - 100 лет ВЛКСМ". Она прошла на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады в Минске и собрала более ста представителей движения молодежных отрядов охраны правопорядка. Участники спартакиады порекомендовали организаторам внести изменения в формат проведения соревнований. В частности, они инициировали продлить "Академию мужества" с двух до семи-девяти дней и усложнить конкурсные задания, что позволит полностью погрузиться в атмосферу военной жизни. Также рассматривается возможность участия в соревновании российских команд. Планируется, что в новом формате спартакиада пройдет в следующем году. Напомню, сейчас молодые люди соревнуются в беге на 100 и 1 тыс. м, стрельбе из пневматического оружия, метании гранаты на дальность, перетягивании каната, гиревом спорте", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, спартакиада дает возможность участникам молодежных отрядов охраны правопорядка не только посоревноваться в конкурсах, но в первую очередь пообщаться и поделиться опытом работы. "Главная цель проекта "Академия мужества" - пропаганда здорового образа жизни, популяризация среди молодежи военно-прикладных видов спорта. И самое важное для нас, что движение молодежных отрядов охраны правопорядка развивается. На сегодняшний день оно объединяет около 16 тыс. активистов. На их счету пресечение преступлений и правонарушений, задержание опасных преступников, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, спасение жизни людей. Кроме того, участие в МООП помогает определиться с выбором будущей профессии, способствует популяризации службы в армии", - отметила секретарь ЦК БРСМ. -0-