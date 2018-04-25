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Специалисты рекомендуют не отказываться от экстренной профилактики антибиотиками после укуса клеща

Общество 25.04.2018 | 14:02

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После укуса клеща рекомендуется проводить экстренную профилактику антибиотиками, сообщил сегодня журналистам заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметил, что экстренная профилактика антибиотиками - эффективное средство против Лайм-боррелиоза и других бактериальных клещевых инфекций. По данным 2017 года, 97% заболевших от нее отказались. "А если бы прислушались к мнению врачей, то могли избежать заболевания", - констатировал Владимир Пашкович. Он добавил, что в 27% клещей, которые были исследованы в прошлом году в лабораториях, были обнаружены возбудители Лайм-боррелиоза, в 3% - клещевого энцефалита.

В этом сезоне за медицинской помощью после укусов клещей обратились более 1,4 тыс. человек, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

Владимир Пашкович напомнил, что заразиться клещевым энцефалитом можно не только после укуса, но и через козье молоко. В 2017 году было пять таких случаев в Гродненской и Минской областях. Для того, чтобы избежать заражения, молоко перед употреблением рекомендуется кипятить.

Чаще всего нападению клещей люди подвергаются в лесу и на дачных участках, на которых, чтобы избежать появления клещей, нужно убирать бурелом, старую не скошенную траву и прошлогодние листья. Грибникам и ягодникам специалисты советуют носить специальную одежду, предохраняющую от присасывания паукообразных, или приспосабливать имеющуюся одежду, максимально закрывая открытые участки тела. Стоит использовать отпугивающие средства (репелленты), которые наносятся на одежду или кожу, при этом избегать их попадания на слизистые глаз, носа, рта. Важно проводить само- и взаимоосмотры через каждый час и после выхода из леса для обнаружения и снятия клещей. Если клещ присосался, немедленно нужно его удалить. Это можно сделать с помощью хлопчатобумажной нитки, завязав узел на тельце клеща, и, раскачивая его из стороны в сторону, извлечь из кожи целиком. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором. Если удалить клеща самим не удалось, следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут первую медицинскую помощь. После удаления кровососа следует обратиться к участковому терапевту (педиатру) или инфекционисту, который назначит профилактическое лечение и установит медицинское наблюдение.-0-

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здоровье, лекарства, медицина
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