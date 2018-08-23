Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению спящих ячеек террористических организаций

23 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спецслужбы стран СНГ провели тренинг по выявлению спящих ячеек международных террористических организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

"23 августа в Бишкеке (Кыргызстан) Антитеррористический центр государств-участников СНГ при организационной поддержке Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана провел практическое занятие в форме тренинга по подготовке и проведению совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", - отметили в пресс-бюро.

Основная цель мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений к согласованным практическим действиям на первом этапе учения. "Рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности спящих ячеек международных террористических организаций, - проинформировали в пресс-бюро. - Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования, потенциал которых планируется активно задействовать в ходе учения".

Первый этап совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018" пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, заключительный этап состоится на территории Кыргызстана.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также органов СНГ - Совета командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.-0-