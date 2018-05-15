Спецтуры по Беларуси представят на выставке ITB China в Шанхае

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальные туры по Беларуси для китайцев представят на международной выставке ITB China 2018, которая пройдет с 16 по 18 мая в Шанхае, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму (НАТ).

"Вниманию гостей будет представлена информация о разработанных специально для китайских туристов турах, посвященных природе, традициям, культурному и историческому наследию Беларуси, возможностям медицинского и экотуризма", - рассказали в НАТ.

Во время выставки будет работать национальный стенд Беларуси. Представители крупных туркомпаний познакомят посетителей выставки с объектами для отдыха и оздоровления, проведения деловых встреч и конференций.

2018-й объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. Запланированы и проводятся мероприятия для продвижения Беларуси на рынке Китая в качестве туристического направления. Страны готовят соглашение о взаимной отмене визового режима на срок до 30 дней.

Выставка ITB China 2018 сосредоточена исключительно на китайском туррынке. Участие в ней примут более 600 китайских туристических компаний и центров, так как ITB China рассчитана только на профессиональных посетителей. В программе мероприятия также тематическая конференция для экспертов в сфере туризма. Место проведения выставки - Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.-0-