Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры - Кочанова

19 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры. Об этом заявила сегодня в Витебске глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время представления активу региона нового помощника Президента - инспектора по Витебской области Виталия Вовка, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отдельное внимание заострила на задачах, которые стоят перед руководителями местных органов власти всей страны. Серьезный блок вопросов связан с развитием средних городов численностью более 80 тыс. человек. В Витебской области к таким населенным пунктам относятся Полоцк, Новополоцк, Орша. "Эти города должны быть центрами развития промышленности, культурными и образовательными центрами, становиться примерами для всех, - подчеркнула глава Администрации Президента. - Заниматься ими надо вплотную, выделяя бюджетное финансирование, предусматривать средства в местных бюджетах".

Касаясь темы промышленности и экономики, глава Администрации Президента акцентировала внимание на необходимости налаживания эффективной работы каждого предприятия и организации. У всех должна быть четкая стратегия развития. Задачи, поставленные еще в прошлом году, по заработной плате, занятости и ценам остаются актуальными. "Над этим придется работать всем, чтобы все реализовать", - отметила Наталья Кочанова.

Еще одна серьезная тема связана с сельским хозяйством. "В Витебской области это серьезный вопрос. Знаю, что решаете его за счет создания интеграционных структур. Вместе с тем следует разумно подходить по каждому отдельно взятому сельхозпредприятию. Нужно навести порядок в каждой сельхозорганизации, там живут и работают наши люди, которые должны получать достойную заработную плату, решать свои жилищные вопросы", - сказала Наталья Кочанова.

В качестве примера она привела СПК "Колхоз "Родина" в Белыничском районе Могилевской области, где побывала на минувшей неделе. Предприятие произвело самое положительное впечатление. "Я просто порадовалась. Там нет суперсовременных ферм, но оно работает просто великолепно. Созданы все условия. 292 работающих, из них 90 - молодежь, 50 - в декретном отпуске. Эти цифры говорят о том, что люди возвращаются туда", - отметила глава Администрации Президента. -0-