Средний размер трудовых пенсий с ноября составит Br388,1 - Минтруда

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний размер трудовых пенсий в Беларуси с 1 ноября увеличится до Br388,1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Президент Беларуси 23 октября подписал указ №419 "О повышении пенсий", предусматривающий перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике. "В результате перерасчета с этой даты размеры трудовых пенсий, по оценке, увеличатся на 5,3%. Средний размер трудовых пенсий составит Br388,1, средний размер пенсии по возрасту - Br393,96", - отметили в Минтруда и соцзащиты.

Лукашенко подписал указ о повышении с 1 ноября трудовых пенсий Указом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 ноября 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике.

Это уже третий перерасчет пенсий в этом году. Предыдущие два производились в мае и августе. Тогда их размер вырос в среднем на 5,3% и на 10% соответственно. В результате всех трех произведенных в этом году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%. Номинальный темп роста пенсий по возрасту в 2018 году по сравнению с 2017 годом составит, по оценке, 113,8%, а в реальном выражении - 107,9%.

При этом в министерстве подчеркнули, что размер (процент) увеличения пенсии в результате перерасчетов (перерасчета) у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров стажа и величины заработка до обращения за пенсией, а также начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.-0-