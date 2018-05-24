Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 мая 2018, Чт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.3418
USD 1.9968
RUB 3.2522
Главное
Выступает Александр Лукашенко Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает - Лукашенко
Президент
Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br921
Общество
Белорусская биотехнологическая корпорация запускает масштабный инвестпроект в АПК
Экономика
Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления
Экономика
"Всегда мечтала пожить в Минске!" Квартиру от "Евроопт" выиграла воспитательница детского сада Зоя Рабко из Солигорска
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Экс-замдиректора пинской СДЮШОР приговорена к 4 годам ограничения свободы за взятки
18:18 Происшествия
Студенческие отряды Минска будут работать на 178 объектах
18:12 Регионы
Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком
18:11 Экономика
Стихи на 9 языках звучали на вечере в Доме дружбы ко Дню славянской письменности
18:06 Культура
Рижский театр "Дайлес" приехал в Витебск с гастролями
18:03 Культура
БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров
17:56 Экономика
Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление 300 детей из Сирии
17:51 Президент
Новые инструменты реструктуризации долгов предприятий внедряются в Беларуси
17:50 Президент
К началу отопительного сезона в Гомельской области заменят 114 км теплосетей
17:35 Регионы
Первый в белорусском баскетболе персональный контракт с брендом презентуют на пресс-конференции в БЕЛТА
17:34 Общество
Временную работу в Минске предложат не менее 20 тыс. школьников и студентов
17:30 Регионы
Завершено расследование ДТП с 5 пострадавшими в Оршанском районе
17:14 Происшествия
Назван состав сборной Беларуси на спарринги с футболистами Венгрии и Финляндии
17:07 Спорт
Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня
17:06 В мире
В Минске подвели итоги конкурса профмастерства WorldSkills Belarus 2018
16:58 Общество
ЕЭК прорабатывает более десяти инициатив цифровой повестки ЕАЭС
16:58 Экономика
УЕФА назвал хозяев финальных матчей европейских клубных турниров 2020 года
16:51 Спорт
Макей обсудил с Гремингером ситуацию в области безопасности в Европейском регионе
16:41 Политика
Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br921
16:39 Общество
В Брестской области в 2018 году первое рабочее место получат 92 врача общей практики
16:36 Регионы
Все новости
Сюжеты
Отопительный сезон Отопительный сезон
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Год малой родины Год малой родины
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br921

Общество 24.05.2018 | 16:39

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в апреле 2018 года составила Br921, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Темп роста к соответствующему периоду 2017 года составил 112,7%.

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за апрель составила Br1 275,3 (темп роста к апрелю 2017 года - 109,5%). В Минской области она достигла Br922 (112,1%), в Гомельской - Br836,1 (114%), Брестской - Br794 (114,6%), Гродненской - Вr794,6 (114,4%). Средний заработок в Витебской области - Br782,8 (115%), в Могилевской - Br775,7 (113%).

В марте текущего года средняя заработная плата составляла Br926,8.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле 2018 года сложилась в отрасли информации и связи (Br2 647,7), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br3 699,3).

В лидерах также такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br2 465,7), производство химических продуктов (Br1 676,1), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 675,3), горнодобывающая промышленность (Br1 598), финансовая и страховая деятельность (Br1 596,5), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1 214,3).

Меньше всего начислено в апреле работникам сферы сельского хозяйства (Br668,8 в растениеводстве и Br629,9 в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (Br618,3), производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - Br661,6, услуг по временному проживанию и питанию - Br644,9, работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br536,9), творческой деятельности и развлечений (Br580,6), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br521,8), парикмахерских и салонов красоты (Br474,8).-0-

﻿
Теги
Беларусь, зарплата, статистика
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3418 BYN 2.344 BYN 2.345 BYN
USD
1.9968 BYN 1.995 BYN 1.999 BYN
RUB
3.2522 BYN 3.241 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике
Все видео

Фотоновости

Военнослужащие Беларуси и России проходят испытания на право награждения знаком "Доблесть и мастерство"
Все фото

Инфографика

Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко призывает средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике
Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление 300 детей из Сирии
Новые инструменты реструктуризации долгов предприятий внедряются в Беларуси
Политика
Томас Гремингер Гремингер призывает придать политический импульс минским соглашениям
Макей обсудил с Гремингером ситуацию в области безопасности в Европейском регионе
Беларусь стремится к полной прозрачности при проведении военных учений - представитель НАТО
Экономика
Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления
Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком
БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров
Происшествия
Фото из архива Директора центра по паралимпийским видам спорта задержали за взятку в $15 тыс.
Экс-замдиректора пинской СДЮШОР приговорена к 4 годам ограничения свободы за взятки
Завершено расследование ДТП с 5 пострадавшими в Оршанском районе
Регионы
Сергей Ровнейко. Фото из архива Оптимальный вариант решения проблем необходимо выбирать с учетом мнения людей - Ровнейко
Студенческие отряды Минска будут работать на 178 объектах
К началу отопительного сезона в Гомельской области заменят 114 км теплосетей
Спорт
Фото АБФФ Назван состав сборной Беларуси на спарринги с футболистами Венгрии и Финляндии
УЕФА назвал хозяев финальных матчей европейских клубных турниров 2020 года
Владимир Игнатик поражением во 2-м раунде квалификации завершил выступление на "Ролан Гаррос"
Технологии
Фото из архива Карта бесплатных точек Wi-Fi Минска появилась в сети
Новый вирус атаковал компьютеры в 54 странах мира
Илон Маск намерен создать сервис для борьбы с фейками
Культура
Фото из архива ДОСЬЕ: 85 лет Большому театру оперы и балета Беларуси
Стихи на 9 языках звучали на вечере в Доме дружбы ко Дню славянской письменности
Рижский театр "Дайлес" приехал в Витебск с гастролями
В мире
Дональд Трамп Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня
Американский закон об иммиграции должен предусматривать возведение стены на границе - Трамп
Исполнительный директор Kyodo News указал на важность привлечения молодежи в штат СМИ
Калейдоскоп
Фото из архива Под Минском бегает медведь - видео
В возрасте 113 лет умерла самая старая жительница Британии
Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анастасия Веремеенко,
Александр Дубковский,
Владимир Яновский,
Игорь Усов 29 мая, 11:00 Лучшая баскетболистка Беларуси стала лицом бренда "Косвик" Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский,
Ольга Мацикова,
Александр Родюков 17 мая WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси
Газета 7 дней
Семь Я и любовь
Каникулы "строгого режима"
Жемчужина экономического пояса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия