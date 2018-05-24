Средняя зарплата в Беларуси в апреле составила Br921

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в апреле 2018 года составила Br921, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Темп роста к соответствующему периоду 2017 года составил 112,7%.

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за апрель составила Br1 275,3 (темп роста к апрелю 2017 года - 109,5%). В Минской области она достигла Br922 (112,1%), в Гомельской - Br836,1 (114%), Брестской - Br794 (114,6%), Гродненской - Вr794,6 (114,4%). Средний заработок в Витебской области - Br782,8 (115%), в Могилевской - Br775,7 (113%).

В марте текущего года средняя заработная плата составляла Br926,8.

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в апреле 2018 года сложилась в отрасли информации и связи (Br2 647,7), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br3 699,3).

В лидерах также такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br2 465,7), производство химических продуктов (Br1 676,1), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 675,3), горнодобывающая промышленность (Br1 598), финансовая и страховая деятельность (Br1 596,5), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1 214,3).

Меньше всего начислено в апреле работникам сферы сельского хозяйства (Br668,8 в растениеводстве и Br629,9 в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (Br618,3), производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха - Br661,6, услуг по временному проживанию и питанию - Br644,9, работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br536,9), творческой деятельности и развлечений (Br580,6), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br521,8), парикмахерских и салонов красоты (Br474,8).-0-