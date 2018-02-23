Средняя зарплата в Беларуси в январе 2018 года составила Br859

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в январе в Беларуси составила Br859. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

В сравнении с январем 2017 года заработная плата выросла на 13,8%.

Столица в разрезе регионов лидирует по данному показателю: средняя зарплата работников Минска за январь составила Br1 188,7. Темп роста к январю 2017 года - 110%. В Минской области она составила Br874,6 (115,6%), в Брестской - Br730,7 (114,8%), Гродненской области - Вr729,6 (114,8%). Средний январский заработок в Гомельской области - Br783,6 (116,1%), в Могилевской - Br723,9 (112,9%), в Витебской - Br734,8 (114,9%).

Структура наиболее высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не изменилась. Самая большая начисленная среднемесячная заработная плата в январе 2018 года была в отрасли информации и связи (Br2 473), в основном за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br3 627,9). В лидерах и такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br2 204,3), финансовая и страховая деятельность (Br1 739,2), в особенности вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 003,5), производство химических продуктов (Br1 775,4), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 767,1), горнодобывающая промышленность (Br1 462,9), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1 119,1) и другие. Меньше всего начислено в январе работникам сферы сельского хозяйства (Br536,6 в растениеводстве и Br577,3 в животноводстве), рыболовства и рыбоводства (Br520,8), по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br508,1), творческой деятельности и развлечений (Br543,1), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждениях культуры (Br489,5), парикмахерских и салонов красоты (Br414,9).-0-