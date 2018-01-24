Средняя зарплата в декабре увеличилась до Br995,3

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в декабре в Беларуси составила Br995,3. Такая информация опубликована на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

По сравнению с ноябрем зарплата увеличилась на Br158,4 (тогда она составляла Br836,9).

Увеличение произошло во всех областях Беларуси. Средняя зарплата работников Минска за декабрь составила Br1 360,4 против ноябрьской в Br1 151,9. Минск традиционно лидирует в Беларуси по уровню средней заработной платы - в декабре он значительно выше среднереспубликанского.

В Минской области она составила Br967,1 (в ноябре было Вr832,8), в Брестской - Br899,1 (в ноябре Вr730,1), в Гродненской области - Br894,4 и Вr719,4 соответственно. Средний декабрьский заработок в Гомельской области - Br893 (в ноябре Вr761,8), в Могилевской - Br854,6 (Br713,4), в Витебской области - Br836,1 (Br716,9).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 6,2%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Гродненской областях (соответственно на 7,6% и 7%). В Минске рост составил 4,4%. Реальная заработная плата за декабрь прошлого года в среднем по республике составила 118,4% к уровню декабря 2016-го.

Структура самых высокооплачиваемых сфер экономической деятельности не поменялась. Самая высокая начисленная среднемесячная заработная плата в декабре 2017 года была в отрасли информации и связи (Br2 631,3), в основном - за счет специалистов сферы информационных технологий и обслуживания (Br3 735,9). В лидерах и такие виды деятельности, как воздушный транспорт (Br2 141,3), финансовая и страховая деятельность (Br1 798,2), в особенности вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 659), производство химических продуктов (Br1 903,3), кокса и продуктов нефтепереработки (Br1 885,5), горнодобывающая промышленность (Br1 715,6), научные исследования и разработки (Br1 775,1) и другие.-0-