Сроки разработки научно-технических программ СГ могут быть сокращены

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства (СГ), которое проходит сегодня в Москве, планируется рассмотреть сокращение сроков разработки научно-технических программ СГ. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси (ГКНТ) Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

На заседании комиссии также будет обсуждаться совершенствование механизма отбора проектов программ для их включения в примерный перечень приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов СГ. В этот перечень планируется дополнительно включить проекты по разработке критических микроэлектронных технологий для создания электронной компонентной базы специального и двойного применения, по созданию современного автоматизированного оборудования и технологий обработки оптических деталей оптико-механических и оптико-электронных приборов, по выпуску новых биомедицинских клеточных продуктов и др.

Александр Шумилин отметил, что Беларусь и Россия подготовят предложения по формированию отраслевых подкомиссий по интеллектуальной собственности, машиностроению, медицинской и фармацевтической науке.

В 2017 году белорусские и российские ученые выполняли 8 научно-технических программ СГ, в том числе три новые: программы "Спинальные системы", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "ДНК идентификация". Реализовано более 50 научно-технических программ.

Комиссия по формированию единого научно-технологического пространства СГ создана в соответствии с постановлением Совмина СГ от 16 июня 2017 года №19 "Об основных направлениях формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства". От белорусской стороны ее возглавляет председатель ГКНТ Александр Шумилин, от российской - первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников. Первое заседание комиссии состоялось в Минске в ноябре 2017 года.-0-