29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения, рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин в эфире программы "Актуальный микрофон" Первого национального канала Белорусского радио, сообщает БЕЛТА.

"Рассматривается заключение определенных контрактов (с США. - Прим. БЕЛТА) в том числе в области приборостроения. Всем известно, что большинство разработок в этой сфере начинается в Силиконовой долине. Тем не менее есть наши разработки в области приборостроения, которые вполне интересуют американский рынок, равно как и наши информационные технологии. Достижения белорусской ИТ-сферы хорошо известны американским специалистам, обычное население знает нашу страну меньше. Очень важно рекламировать себя", - сказал Александр Шумилин.

Он напомнил, что Беларусь в уходящем году впервые представила национальную экспозицию на выставке высоких технологий в США. "Это было знаковое событие для нашей страны, в Год науки. Белорусские разработки присутствовали на американском рынке всегда. Но это была первая национальная выставка, когда представлялись не просто научные разработки отдельных компаний, а объединенные под белорусским флагом. В Америке к этому относятся очень серьезно. Это и дипломатический, и научный прорыв", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Среди других важных партнеров Беларуси в научной сфере Александр Шумилин назвал Китай и Испанию. На выставке в Испании Беларусь также представляла научные разработки. "Установились контакты, подготовлено четыре проекта с испанскими научным организациями для подачи заявок в программы Евросоюза по совместным исследованиям", - сообщил он.-0-