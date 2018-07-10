Ставрополь примет финал конкурса "Королева Весна" в 2019 году

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставрополь примет финал международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна" в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам в Минске председатель ООО "Российский союз молодежи" Павел Красноруцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Красноруцкий отметил, что организаторы рассчитывают и далее проводить конкурс в регионах, там, где он может стать одним из самых главных событий года. "Возможно, через год мы передадим эстафету от Ставрополя какому-нибудь белорусскому региону", - добавил он.

Первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк заметил, что "Королева Весна" служит примером интеграции молодежи разных стран. По его словам, это конкурс не только красоты, но и грации, артистического мастерства. "Молодежь должна быть красивой, интеллектуально развитой и любить свою страну", - убежден Дмитрий Воронюк.

Финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018" проходит сегодня в Минске. За королевскую корону и главный титул конкурса "Королева Весна - 2018" сразятся восемь самых артистических и грациозных студенток из Армении, Беларуси, Латвии, России. Победительницы будут удостоены титулов "Королева Весна", "Первая вице-Королева Весна", "Вторая вице-Королева Весна", а также "Королева Грация", "Королева Творчество", "Королева Артистизм", "Королева Обаяние", "Королева Элегантность", "Королева Фотогеничность", "Королева Оригинальность", "Королева Романтичность", "Королева Дружба". Последнюю определят сами участницы конкурса.

"Королева Весна" - это некоммерческий творческий студенческий проект, который направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран СНГ и ближнего зарубежья. В нем принимают участие девушки-студентки очной формы обучения вузов стран - участниц конкурса. Критериями отбора на всех этапах проекта служат сценическая культура, знание этикета, чувство юмора, внешние данные, интеллектуальные и творческие способности, артистическое мастерство. Идейными вдохновителями и организаторами конкурса выступают БРСМ и Российский союз молодежи.-0-