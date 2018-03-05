Стоимость государственной экологической экспертизы планируют определять по новой методике

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость проведения государственной экологической экспертизы в Беларуси планируется определять по новой методике. Об этом сообщил заместитель директора по государственной экологической экспертизе Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Шахэмиров сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По его словам, уже прошел год с начала работы института государственной экологической экспертизы в новом формате. "У нас был наработан определенный опыт и по объектам государственной экологической экспертизы, и по некоторым моментам в деятельности республиканского центра экспертизы. В настоящее время проводится комплексный анализ, к этой работе привлечено ОАО "НИИстройэкономика", подведомственное Министерству архитектуры и строительства, в целях выработки действительно новых подходов", - пояснил Андрей Шахэмиров.

"Что уже точно определено - это уход от классов сложности объектов при определении стоимости проведения государственной экологической экспертизы. Предусмотрен уход к компонентам природной среды. Т.е. у нас государственная экологическая экспертиза подразумевает оценку воздействия именно на компоненты природной среды. Поэтому естественно, что правильнее было бы сегодня отталкиваться именно от компонентов природной среды", - пояснил он.

Как изменится стоимость экспертизы, пока сложно сказать, но в любом случае это будут экономически обоснованные затраты, подчеркнул Андрей Шахэмиров. "Думаю, что к концу марта мы эту работу завершим. Как только новые подходы будут приняты, они сразу начнут действовать", - добавил он.-0-

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