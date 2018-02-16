Страны СНГ актуализируют соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ актуализируют соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Проект протокола о внесении изменений в соглашение согласован на этой неделе в штаб-квартире СНГ в Минске. Эксперты из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Совета министров внутренних дел, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории СНГ, Исполкома Содружества согласовали документ. "Поправками предусмотрены модернизация понятийного аппарата, который используется в соглашении, внедрение новых форм сотрудничества, а также совершенствование информационного взаимодействия правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков", - пояснили в Исполкоме СНГ.

"Эксперты обсудили и доработали с учетом поступивших от государств замечаний и предложений проект документа. Было решено внести его в установленном порядке на заседание совета глав правительств СНГ, а материалы встречи направить в страны Содружества", - добавили в пресс-службе.

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров было подписано на заседании совета глав правительств в ноябре 2000 года. Его участники - это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Таджикистан. Страны договорились сотрудничать в деле выработки согласованной стратегии и совместных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков, координировать свою деятельность в этом направлении, объединять усилия всех госорганов, общественных организаций, граждан, а также использовать возможности СМИ для противодействия наркомании и наркоторговле. "С момента принятия соглашения в странах СНГ произошли значительные изменения, в том числе в законодательной сфере. Кроме того, на пространстве Содружества, как и во всем мире, наметилась тенденция к замещению традиционных наркотиков синтетическими, в том числе новыми психоактивными веществами. Исходя из этого было решено актуализировать документ", - пояснили в пресс-службе.-0-