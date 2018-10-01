Стратегия активного долголетия важна для экономического развития Беларуси - Костевич

1 октября, Женева /Корр. БЕЛТА/. Разработка стратегии активного долголетия в Беларуси необходима для стабильного экономического развития. Об этом заявила сегодня министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на региональной конференции Европейской экономической комиссии ООН "Варианты выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие", которая проходит 1-2 октября во Дворце Наций в Женеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусов старше 65 лет сегодня почти 15%, а к 2030 году, согласно статистическим прогнозам, станет около 20%. Наша страна не обладает обширными природными запасами. Поэтому рывок экономического роста связывается исключительно с человеческим капиталом. Потеря этого ресурса сильно повлияет на дальнейшее развитие страны. Осознавая эту проблему, белорусы приступили к разработке стратегии активного долголетия", - сказала Ирина Костевич.

Реализация стратегии будет способствовать повышению качества жизни людей старшего возраста, а также позволит продуктивно вовлекать их в активные общественные и экономические процессы.

Ирина Костевич отметила, что Беларусь всецело разделяет выводы регионального доклада по реализации Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР). В частности о том, что подходы в дальнейшей реализации МКНР должны быть увязаны с осуществлением Повестки-2030. Министр отдельно остановилась на успехах, которых достигла Беларусь в работе по достижению Целей устойчивого развития.

"Беларусь не стала ограничиваться, ведя эту работу на национальном уровне, а видит свою роль в содействии объединению усилий для выполнения Повестки-2030 как минимум в масштабе региона ЕЭК ООН. На пути к достижению этой цели нас вдохновляет серьезное внимание, которое уделяется работе в области достижения ЦУР на уровне государства. Учрежден институт Национального координатора, создана команда открытого состава, который постоянно расширяется. Партнеры сами присоединяются и все вместе работают над тем, чтобы устойчивое развитие выполняло главную цель - улучшение благосостояния и благополучия людей", - отметила Ирина Костевич.

В 2019 году исполнится 25 лет с момента старта Программы МКНР. На мероприятии в Женеве участники - более 300 делегатов из 40 стран - оценивают прогресс и стараются выявить пробелы в осуществлении программы в регионе ЕЭК ООН (всего в него входит 56 стран в Европе и Центральной Азии, а также Канада, США и Израиль). Основное внимание на конференции уделено ключевым мерам по решению проблем, связанных с динамикой народонаселения и устойчивым развитием, молодежной и семейной политикой, сексуальным и репродуктивным здоровьем людей, а также вопросов неравенства, социальной интеграции и права.

Конференция организована совместно ЕЭК ООН и ЮНФПА.

Европейская экономическая комиссия ООН - региональная организация Экономического и Социального совета ООН, созданная в 1947 году для содействия развитию экономического сотрудничества между странами - членами этой комиссии.-0-