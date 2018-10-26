Стратегия совершенствования национальной системы квалификаций утверждена в Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стратегия совершенствования национальной системы квалификаций Республики Беларусь утверждена постановлением Совета Министров от 24 октября 2018 года №764, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Национальная система квалификаций (НСК) - это совокупность институтов, инструментов и механизмов, обеспечивающих взаимодействие рынка труда, системы образования и неформального обучения.

Стратегия ее совершенствования разработана на средне- и долгосрочную перспективу в соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы. В документе сформулированы цель, задачи, этапы совершенствования системы, организационно-правовой механизм ее функционирования.

Предполагается два этапа мероприятий. На первом (2018-2020 годы) планируется формирование законодательной базы и проведение организационной работы по внедрению новых элементов НСК. На втором этапе (2021-2025 годы) - непосредственно внедрение этих элементов в сферах труда и образования.

Данные мероприятия необходимы, чтобы обеспечить соответствие между потребностью экономики в кадрах и количественными и качественными показателями их подготовки.

Министерство труда и социальной защиты обеспечит реализацию основных направлений и приоритетов государственной политики в области совершенствования НСК.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-