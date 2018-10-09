Сценарий церемоний открытия и закрытия II Европейских игр будет готов к 25 октября

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарий церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года будет готов к 25 октября, сообщил сегодня корреспонденту БЕЛТА композитор, продюсер, народный артист России Игорь Крутой.

Сегодня в Минске состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между Белгосфилармонией и российской компанией "Арт Сити 5". С белорусской стороны подпись поставил генеральной директор Белгосфилармонии Александр Гарбар, с российской - генеральный продюсер компании Игорь Крутой.

"Сценарий церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года будет готов к 25 октября. Потом он будет дорабатываться в Минске в течение недели, возможно, будут внесены какие-то изменения. Что касается того, сколько времени нам необходимо для подготовки к событию такого масштаба, то отмечу, что к 27-й Всемирной летней Универсиаде в Казани мы готовились два года, столько же к чемпионату мира по водным видам спорта в Казани 2015 года. Чем больше времени есть на то, чтобы подумать, все взвесить и подстраховаться, - тем лучше. Но я уверен, что нам достаточно времени до второй половины июня, чтобы на хорошем профессиональном уровне провести это спортивное мероприятие",- рассказал Игорь Крутой.

"Любое событие такое уровня - это прежде всего ответственность. Все будет отработано в репетиционном режиме. А уже потом будут генеральные прогоны", - подчеркнул продюсер.

"Арт Сити 5" представляет компанию полного цикла, реализующую проведение культурно-массовых мероприятий "под ключ" и отвечающую за все этапы. За плечами компании множество масштабных музыкальных проектов, международных культурных, спортивных мероприятий, включая церемонии открытия и закрытия таких проектов, как 7-е зимние Азиатские игры в Астане в 2011 году, 27-я Всемирная летняя Универсиада в Казани в 2013 году, 16-й Чемпионат мира FINA по водным видам спорта в Казани в 2015 году, музыкальные конкурсы "Новая волна" и "Детская Новая волна", телепроекты "Песня года", эстрадные шоу звезд российской эстрады. Проекты "Арт Сити 5" не единожды отмечались наградами и благодарностями в России и Казахстане.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 201 комплект медалей. Атлеты будут состязаться в 23 дисциплинах, представляющих 15 видов спорта. На мероприятии ожидается около 18 тыс. официальных участников, соревнования планируется транслировать на 160 стран.-0-