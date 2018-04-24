Студенты пяти стран встанут в почетный караул у мемориальных объектов ВОВ

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет 24 апреля примет участие в международной добровольческой гражданско-патриотической акции "15 дней до Великой Победы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

"Студенты университетов Беларуси, России, Молдовы, Азербайджана и Кыргызстана 24 апреля с 14.00 до 16.00 будут нести почетный караул у мемориальных объектов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Активисты БГУ будут нести караул у памятника студентам, преподавателям и сотрудникам университета, погибшим во время войны", - рассказали в вузе.

Акция также предполагает мониторинг состояния мемориальных комплексов с дальнейшим их восстановлением. С февраля активисты БРСМ БГУ организовали субботники по облагораживанию памятной плиты со списком всех захороненных солдат на Минском Братском кладбище, памятника экипажу самолета Николая Гастелло в городском поселке Радошковичи, приняли участие в трудовой акции в мемориальном комплексе "Тростенец". Кроме того, студенты активно занимаются научными исследованиями по изучению истории подвигов земляков, являющихся героями Советского Союза.

В пяти странах планируется выставить 425 студенческих постов с привлечением почти 3,3 тыс. молодых людей. Целью проекта является воспитание молодежи, укрепление патриотического духа и сплоченности в студенческой среде. БГУ стал первым белорусским вузом, который присоединился в 2016 году к международной вахте памяти.

Международная добровольческая гражданско-патриотическая акция "15 дней до Великой Победы" впервые прошла в 2010 году в Самаре. Ее инициатором выступила региональная молодежная общественная организация "Студенческий Совет Самарской области". В 2014 году акция вышла на международный уровень. Посты памяти были выставлены в четырех странах: Молдова, Азербайджан, Кыргызстан, Россия. Тогда вахту несли 268 постов с участием более 2 тыс. человек.-0-