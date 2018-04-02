2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные исполнители заинтересованы в активном развитии в Беларуси института медиации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции по итогам встречи представителей главного управления принудительного исполнения министерства и центра "Медиация и право".

На встрече сотрудники центра поделились информацией о таких действующих проектах, как "Школьная медиация", "Медиация для бизнеса", "Семейная медиация". Наибольший интерес у сотрудников главного управления принудительного исполнения вызвал последний проект. Это связано с тем, что исполнение документов, связанных с воспитанием детей, является одной из наиболее сложных категорий в исполнительном производстве.

Представители центра рассказали о сотрудничестве с международными организациями, перспективах развития медиации в республике в различных сферах.

По результатам встречи стороны высказали желание и дальше взаимодействовать для совершенствования деятельности органов принудительного исполнения, разрешения споров между сторонами процесса и тем самым увеличения эффективности исполнения исполнительных документов, снижения нагрузки на судебных исполнителей.

Учебно-практическое учреждение "Центр "Медиация и право" является преемником Центра разрешения конфликтов - первой в стране организации, которая была создана для развития медиации Белорусским республиканским союзом юристов в 2010 году.

Медиация - это процесс разрешения конфликта, в котором нейтральная третья сторона, называемая медиатором, способствует выработке добровольного взаимовыгодного соглашения между конфликтующими сторонами.-0-