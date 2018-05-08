Сукало рассказал о новом здании Верховного суда Беларуси

8 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало рассказал журналистам об особенностях нового здания главного судебного органа страны, строительство которого завершается в Минске.

Ход строительства здания затрагивался и на встрече с главой государства Александром Лукашенко. "Здесь нет никаких сомнений, поставлены жесткие сроки - к 7 ноября ввести в строй это здание. Данный вопрос будет решен", - заверил Валентин Сукало.

Он рассказал, что в настоящее время внутри здания уже ведется чистовая отделка, строительно-монтажные работы завершены на 85%. Закупается мебель и оборудование. "Главой государства было подчеркнуто, что все материалы должны быть от белорусских производителей. Именно по этому пути мы идем. Электрооборудование основное готовится на наших предприятиях, вся мебель на двух белорусских предприятиях. Мы стараемся максимально оптимизировать стоимость этого здания. Думаю, нам удастся все-таки снизить общую смету расходов по сравнению с тем, что первоначально планировалось", - отметил председатель Верховного суда.

По его словам, в новом здании будет оборудовано 16 залов для проведения судебных заседаний, три зала для совещаний. "Есть общий большой зал для совещаний представителей всей судебной системы на 370 человек, зал для заседаний пленума Верховного суда на 105 человек, а также зал президиума Верховного суда на 60 человек. Стоянка, гараж, специальная конвойная зона - все, что положено в современном здании правосудия. Есть и специальные залы с возможностью допроса свидетелей, находящихся под защитой, - вне видимости и слышимости. Есть все для видео- и аудиозаписи происходящих процессов. То есть в новом здании уже не будут вестись протоколы судебных заседаний", - рассказал председатель Верховного суда.-0-