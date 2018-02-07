Суриков рассказал о любимых местах в Беларуси

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь и Гродно стали любимыми туристическими местами в Беларуси у посла России Александра Сурикова. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все посетить невозможно, но любимые места у меня, конечно, есть - это Нарочь и Гродно вместе с тем комплексом, что рядом: Августовский канал и т.д. Мне очень нравится этот город", - сказал Александр Суриков.
Дипломат отметил, что этот областной центр, наверное, единственный в Беларуси, который сохранил архитектурную самобытность, практически все исторические памятники. "Тому, правда, способствовало все-таки то, что он меньше пострадал в годы Великой Отечественной войны. Он продолжает все это сохранять, причем и частные дома знаменитых людей, живших в далекие и не столь далекие времена", - констатировал он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4666 BYN
|2.455 BYN
|2.463 BYN
|USD
|1.9894 BYN
|1.986 BYN
|1.988 BYN
|RUB
|3.4803 BYN
|3.481 BYN
|3.49 BYN