Суриков рассказал о любимых местах в Беларуси

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Озеро Нарочь и Гродно стали любимыми туристическими местами в Беларуси у посла России Александра Сурикова. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все посетить невозможно, но любимые места у меня, конечно, есть - это Нарочь и Гродно вместе с тем комплексом, что рядом: Августовский канал и т.д. Мне очень нравится этот город", - сказал Александр Суриков.

Дипломат отметил, что этот областной центр, наверное, единственный в Беларуси, который сохранил архитектурную самобытность, практически все исторические памятники. "Тому, правда, способствовало все-таки то, что он меньше пострадал в годы Великой Отечественной войны. Он продолжает все это сохранять, причем и частные дома знаменитых людей, живших в далекие и не столь далекие времена", - констатировал он.-0-