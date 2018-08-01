Свыше 300 благородных оленей планируется расселить в 11 охотхозяйствах осенью-зимой

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 300 благородных оленей планируется расселить в 11 охотхозяйствах Беларуси в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 года, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

Мероприятия по расселению оленя благородного охотхозяйствами системы РГОО "БООР" активно проводятся с 2014 года. За этот период завезено в охотничьи угодья свыше 950 особей оленя благородного.

В осенне-зимний период 2017-2018 годов организационными структурами БООР проводились мероприятия по закупке партий оленя благородного для расселения на территории охотничьих угодий. Так, новый дом олени обрели в охотугодьях Верхнедвинской, Дрогичинской, Мозырской, Ошмянской, Речицкой, Чашникской, Червенской, Шарковщинской, Шкловской районных организационных структур БООР. Всего завезено и выпущено в вольеры для передержки более 350 оленей. В настоящее время проводятся работы по выпуску оленей из вольеров в охотничьи угодья.-0-