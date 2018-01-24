"Сын с невесткой смогут переехать из общежития!" 32-ю квартиру от "Евроопт" выиграл безработный Юрий Арефьев из Старых Дорог

Юрий Арефьев подарит квартиру от "Евроопт" сыну и невестке! "Если бы не выигрыш, свое жилье у молодых появилось бы очень не скоро!"

Понедельник - день тяжелый? Только не для покупателей "Евроопт"! Для них понедельник - это очень удачный день! А все потому, что теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три внедорожника и множество других призов. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей! А еще - более 2,5 млн денежных призов! Вот это перспективы!

Согласитесь, неплохо получить квартиру или автомобиль в придачу к своим обычным покупкам! И за одну секунду решить, к примеру, жилищный вопрос, на который всегда тратится столько сил, времени и денег. Или сменить старую машину, которая то и дело ломается, на стильный внедорожник. Именно так и получилось у победителей 52-го тура игры "Удача в придачу!" . Квартиру в Минске выиграл безработный Юрий Арефьев из города Старые Дороги. И на радостях решил подарить столичное жилье сыну, который недавно обзавелся семьей и сейчас вместе с супругой живет в общежитии. А стильные "Хендэ Крета" достались инженеру-конструктору Алле Мишастой из Гомеля, маме в декрете Марине Вишневской из Жодино, а также сотруднице медпредприятия Ольге Юшкевич из Минска. Кстати, выиграть ей помогли покупки в "Е-доставке"!

Розыгрыш призов 52-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в этот понедельник в столичном ТРЦ "Е-Сити". Удачу участникам игры приносили известная певица Гюнешь и сами покупатели "Евроопт", которых организаторы пригласили разыграть суперпризы! Можно только представить, что ощущали победители, когда им сообщили о выигрыше. Шок, недоверие, радость и слезы… Впрочем, их первые эмоции можно увидеть! Сразу после розыгрыша ведущие игры вместе со съемочной группой отправились прямиком к этим счастливчикам, чтобы еще раз поздравить с невероятной победой - видео можно найти на сайтах belta.by, evroopt.by, youtube.com и других интернет-порталах.

Ключи от квартиры и автомобилей удачливым покупателям в столичном "Е-Сити" вручил директор по маркетингу сети магазинов "Евроопт" Игорь Воробьев.

А уже через день, в среду, удачливые покупатели снова испытали весь спектр эмоций! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

"Конечно, мечтали и о квартире, и о машине! Если не мечтать, то какой смысл играть?" - улыбается главный счастливчик этого тура Юрий Арефьев из Старых Дорог. По профессии он радиомеханик и 20 лет проработал в радиомастерской, потом 10 лет трудился охранником. А с ноября, после того, как эту должность сократили, находится в поисках работы. Так что в последнее время семье победителя, где супруга работает медсестрой, а дочь еще учится, было не до изысков. В магазине покупали самые обычные товары. И они обернулись такой удачей! Может, это начало светлой полосы, а там и работа найдется?

Вид из выигранной квартиры открывается замечательный!

"Все так вовремя получилось! Сын как раз женился в августе, так что квартира будет молодым! Сейчас они живут в общежитии, им дали комнату от работы. Саша работает в СМУ "Союзтелефонстрой", заканчивает заочно технологический университет, а Оля - медсестра в Боровлянах, в детском отделении. Конечно, если бы не этот выигрыш, своя квартира у них появилась бы очень не скоро! И без кредита тут не обошлось бы!" - говорит победитель.

Так что молодой семье невероятно повезло! И уже совсем скоро они смогут переехать из маленькой комнаты в общежитии в собственную просторную квартиру! Кстати, это уже 32-я квартира, которая разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Столичные апартаменты находятся в престижном районе Минска - по ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость жилья тоже солидная - более 113 тыс. рублей или 55 тыс. долларов. Вот это удачно сходили в магазин!

Квартира от "Евроопт" расположена в престижном районе Минска! Отличная возможность изменить свою жизнь к лучшему!

"Мы все покупаем в "Евроопт", этот магазин нас полностью устраивает, иногда и в "Бруснічку" заглядываем, когда рядом бываем. Берем обычные продукты, как и все, плюс "товар удачи". И, как видите, это сработало! - делится секретом "квартирного" шопинга Юрий Арефьев. - Так что всем могу пожелать: верьте в то, что все получится, стремитесь исполнить свою мечту. И тогда удача может встретить вас в самый нужный момент, как это вышло у нас!"

Что касается новеньких "Хендэ Крета", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже 137 автомобилей от "Евроопт"!

Удачливые покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой!

Внедорожник небесного цвета отныне будет радовать Ольгу Юшкевич из Минска, которая работает аппаратчиком широкого профиля на предприятии "Белмедпрепараты". Кстати, победу этой покупательнице принесли покупки в "Е-доставке". И это уже 17-я машина, которую выиграли покупатели интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Новенький внедорожник Ольге Юшкевич из Минска принесли покупки в "Е-доставке". "Эмоции просто переполняют, такую классную машину выиграли!"

"Обычно мы закупаемся в гипердискаунтере "Евроопт" на Монтажников, нам там очень нравится. Но сейчас машина в ремонте, а на общественном транспорте с маленьким ребенком особо не наездишься, поэтому заказывала товары на дом. Удобно! Курьеры всегда звонят заранее, спрашивают, можно ли подъехать, все, что нужно - есть, и все качественное! На той неделе брала в "Е-доставке" порошок, специи… Всего понемножку - и получилась машина!" - смеется победительница.

"Эмоции просто переполняют, такую классную машину выиграть, буду ездить на ней сама! - радуется Ольга Юшкевич. - А помню, до этого с мамой все обсуждали, что играем с самого начала, все покупаем, покупаем и ничего не выигрываем. И тут такая удача! Теперь будем ждать квартиру - для доченьки! И всем хочу пожелать, чтобы они не теряли надежду и продолжали играть, потому что выиграть - реально! Вот у нас два раза были маленькие призы, а на третий - такой огромный! Так что делайте покупки в магазинах, заказывайте "Е-доставку". И хоть что-то вы в любом случае выиграете!"

Красный "Хендэ Крета" отправился в Жодино, где проживает его новая хозяйка - Марина Вишневская, которая находится в декретном отпуске. Старшей дочке в феврале будет 8 лет, а младшему сыну почти три года. Так что все коллекции Бонстиков в этой семье собраны! За исключением одной-единственной игрушки - Сноу! Но еще есть время до 28 января, чтобы заполучить и этого забавного пришельца на липучке, пока Бонстики окончательно не покинули магазины торговой сети "Евроопт ".

Марина Вишневская из Жодино: "Мы мечтали о новой машине с коробкой автомат - и теперь она у нас есть! Чувствуем себя как в сказке!"

"Играть начали, наверное, как только эта игра появилась. Даже не то, чтобы играть… Просто брали "товары удачи" в дополнение к своим стандартным покупкам. Первый год была вообще тишина, ничего, а потом пошли призы - мыло, шоколадки, 10 рублей… В предыдущем туре выиграли 2 рубля на телефон, а в этом такая радость неожиданная! Мы с мужем мечтали о новой машине с коробкой автомат - и теперь она у нас есть! Чувствуем себя как в сказке, - не нарадуется победительница. - Мне всегда казалось, может, это неправда, что люди выигрывают машины и квартиры, почему не я? А тут я! Эйфория такая - это просто неописуемо!"

"Наверное, надо верить и всегда покупать "товар удачи", даже если он вам не нужен сейчас, возьмите про запас! Как я! В последнее время набрали с мужем просто миллион уже этих кубиков приправы. Причем, если забывали сразу выбрать "товар удачи", бежали за любым попавшимся, только чтобы что-то взять, чтобы коды пришли, - азартно рассказывает Марина Вишневская. - И у нас получилось выиграть то, о чем мы мечтали!"

А "Хендэ Крета" вкусного шоколадного цвета отныне официально принадлежит Алле Мишастой из Гомеля, которая работает ведущим инженером-конструктором на предприятии "Гомсельмаш". Эта покупательница участвует в игре "Удача в придачу!" меньше полугода. В первый раз выиграла 2 рубля на телефон, а вторым выигрышем стал автомобиль!

Ведущий инженер-конструктор Алла Мишастая из Гомеля: "Думала, вот выиграю машину, тогда и сдам на права! Так что теперь пути назад нет, отговорки закончились"

"Очень мечтала выиграть машину! Думала, вот тогда и сдам на права! Так что теперь пути назад нет, отговорки закончились, - смеется победительница. - Впервые в жизни так крупно повезло! Моя новенькая машинка мне очень нравится, так что нужно скорей записываться на курсы вождения! И всем желаю: верьте в удачу, и у вас все получится!"

Также в этом туре были разыграны 50 крупных денежных призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители могли получить 23 января в специальных центрах выдачи призов в магазинах "Евроопт" во всех областных центрах Беларуси. А жители Минска и Минской области также могли забрать свой выигрыш и сегодня, 24 января, с 11.00 до 15.00.

Также в 52-м туре были разыграны крупные денежные призы - эти кругленькие суммы победители уже получили!

Столичный пункт выдачи призов расположился в "Е-Сити", и мы не упустили возможность расспросить победителей о том, что они чувствуют, получив кругленькую сумму!

"Играем уже года полтора и за это время два раза выигрывали сертификаты по 5 рублей. Но такой крупный приз впервые! - рассказывает водитель маршрутного такси Валерий Юданов, который вместе с дочкой Софией приехал за своим выигрышем из Борисова. - Мы с супругой так рады этому выигрышу! У нас ребенок находится на дорогостоящем лечении, и деньги очень нужны".

Валерий Юданов из Борисова с дочкой Софией: "Мы с супругой так рады этому выигрышу! У нас ребенок находится на дорогостоящем лечении, и деньги очень нужны".

"Это первый крупный выигрыш в нашей семейной истории, хотя играем давно! - радуется еще одна победительница, Екатерина Ахралович из Минска. - Причем все так неожиданно произошло! Просто делали покупки, и тут приходит смс, что мы выиграли тысячу рублей! Даже не сразу поверили! Спасибо за такие огромные денежные призы, для простых людей это очень приятно!"

Екатерина Ахралович из Минска: "Спасибо за такие огромные денежные призы, для простых людей это очень приятно!"

Кстати, если вы вдруг оказались в числе победителей, выигравших 1000 рублей, и не успели забрать свой приз в указанное время, не переживайте! Согласно Правилам игры, получить денежный выигрыш также можно с 15 по 17 марта 2018 года в офисе организатора игры в Минске, по адресу: улица Краснозвездная, 18б.

Игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" за эти два года стала уже по-настоящему народной! Как свидетельствует статистика, регулярно в ней участвуют около миллиона жителей нашей страны! В целом же число покупателей, которые хотя бы раз сыграли в "Удачу в придачу!" с момента ее начала, уже превысило 1,7 млн!

Многим из участников уже удалось стать победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через несколько дней, 29 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в элитном районе Минска по ул.Ильянская, 10 и три автомобиля марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!

"Удача в придачу!" разыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы! Каждый понедельник "Евроопт" в игреразыгрывает квартиру, три автомобиля и денежные призы!

Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

И не забудьте, следующий розыгрыш - уже в понедельник!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 29 января!