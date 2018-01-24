"Сын с невесткой смогут переехать из общежития!" 32-ю квартиру от "Евроопт" выиграл безработный Юрий Арефьев из Старых Дорог

Понедельник - день тяжелый? Только не для покупателей "Евроопт"! Для них понедельник - это очень удачный день! А все потому, что теперь каждый понедельник "Евроопт" в игре
Согласитесь, неплохо получить квартиру или автомобиль в придачу к своим обычным покупкам! И за одну секунду решить, к примеру, жилищный вопрос, на который всегда тратится столько сил, времени и денег. Или сменить старую машину, которая то и дело ломается, на стильный внедорожник. Именно так и получилось у победителей 52-го тура игры
Розыгрыш призов 52-го тура игры
А уже через день, в среду, удачливые покупатели снова испытали весь спектр эмоций! Сегодня в "Е-Сити" в торжественной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.
"Конечно, мечтали и о квартире, и о машине! Если не мечтать, то какой смысл играть?" - улыбается главный счастливчик этого тура Юрий Арефьев из Старых Дорог. По профессии он радиомеханик и 20 лет проработал в радиомастерской, потом 10 лет трудился охранником. А с ноября, после того, как эту должность сократили, находится в поисках работы. Так что в последнее время семье победителя, где супруга работает медсестрой, а дочь еще учится, было не до изысков. В магазине покупали самые обычные товары. И они обернулись такой удачей! Может, это начало светлой полосы, а там и работа найдется?
"Все так вовремя получилось! Сын как раз женился в августе, так что квартира будет молодым! Сейчас они живут в общежитии, им дали комнату от работы. Саша работает в СМУ "Союзтелефонстрой", заканчивает заочно технологический университет, а Оля - медсестра в Боровлянах, в детском отделении. Конечно, если бы не этот выигрыш, своя квартира у них появилась бы очень не скоро! И без кредита тут не обошлось бы!" - говорит победитель.
Так что молодой семье невероятно повезло! И уже совсем скоро они смогут переехать из маленькой комнаты в общежитии в собственную просторную квартиру! Кстати, это уже 32-я квартира, которая разыграна в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт". Столичные апартаменты находятся в престижном районе Минска - по ул.Ильянская, дом 10. А рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище Дрозды. И стоимость жилья тоже солидная - более 113 тыс. рублей или 55 тыс. долларов. Вот это удачно сходили в магазин!
"Мы все покупаем в "Евроопт", этот магазин нас полностью устраивает, иногда и в "Бруснічку" заглядываем, когда рядом бываем. Берем обычные продукты, как и все, плюс "товар удачи". И, как видите, это сработало! - делится секретом "квартирного" шопинга Юрий Арефьев. - Так что всем могу пожелать: верьте в то, что все получится, стремитесь исполнить свою мечту. И тогда удача может встретить вас в самый нужный момент, как это вышло у нас!"
Что касается новеньких "Хендэ Крета", то их счастливые обладатели сразу после церемонии награждения смогли уехать на выигранных внедорожниках к себе домой. И с сегодняшнего дня по белорусским дорогам колесят уже 137 автомобилей от "Евроопт"!
Внедорожник небесного цвета отныне будет радовать Ольгу Юшкевич из Минска, которая работает аппаратчиком широкого профиля на предприятии "Белмедпрепараты". Кстати, победу этой покупательнице принесли покупки в "Е-доставке". И это уже 17-я машина, которую выиграли покупатели интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
"Обычно мы закупаемся в гипердискаунтере "Евроопт" на Монтажников, нам там очень нравится. Но сейчас машина в ремонте, а на общественном транспорте с маленьким ребенком особо не наездишься, поэтому заказывала товары на дом. Удобно! Курьеры всегда звонят заранее, спрашивают, можно ли подъехать, все, что нужно - есть, и все качественное! На той неделе брала в "Е-доставке" порошок, специи… Всего понемножку - и получилась машина!" - смеется победительница.
"Эмоции просто переполняют, такую классную машину выиграть, буду ездить на ней сама! - радуется Ольга Юшкевич. - А помню, до этого с мамой все обсуждали, что играем с самого начала, все покупаем, покупаем и ничего не выигрываем. И тут такая удача! Теперь будем ждать квартиру - для доченьки! И всем хочу пожелать, чтобы они не теряли надежду и продолжали играть, потому что выиграть - реально! Вот у нас два раза были маленькие призы, а на третий - такой огромный! Так что делайте покупки в магазинах, заказывайте "Е-доставку". И хоть что-то вы в любом случае выиграете!"
Красный "Хендэ Крета" отправился в Жодино, где проживает его новая хозяйка - Марина Вишневская, которая находится в декретном отпуске. Старшей дочке в феврале будет 8 лет, а младшему сыну почти три года. Так что все коллекции Бонстиков в этой семье собраны! За исключением одной-единственной игрушки - Сноу! Но еще есть время до 28 января, чтобы заполучить и этого забавного пришельца на липучке, пока Бонстики окончательно не покинули магазины торговой сети "Евроопт ".
"Играть начали, наверное, как только эта игра появилась. Даже не то, чтобы играть… Просто брали "товары удачи" в дополнение к своим стандартным покупкам. Первый год была вообще тишина, ничего, а потом пошли призы - мыло, шоколадки, 10 рублей… В предыдущем туре выиграли 2 рубля на телефон, а в этом такая радость неожиданная! Мы с мужем мечтали о новой машине с коробкой автомат - и теперь она у нас есть! Чувствуем себя как в сказке, - не нарадуется победительница. - Мне всегда казалось, может, это неправда, что люди выигрывают машины и квартиры, почему не я? А тут я! Эйфория такая - это просто неописуемо!"
"Наверное, надо верить и всегда покупать "товар удачи", даже если он вам не нужен сейчас, возьмите про запас! Как я! В последнее время набрали с мужем просто миллион уже этих кубиков приправы. Причем, если забывали сразу выбрать "товар удачи", бежали за любым попавшимся, только чтобы что-то взять, чтобы коды пришли, - азартно рассказывает Марина Вишневская. - И у нас получилось выиграть то, о чем мы мечтали!"
А "Хендэ Крета" вкусного шоколадного цвета отныне официально принадлежит Алле Мишастой из Гомеля, которая работает ведущим инженером-конструктором на предприятии "Гомсельмаш". Эта покупательница участвует в игре
"Очень мечтала выиграть машину! Думала, вот тогда и сдам на права! Так что теперь пути назад нет, отговорки закончились, - смеется победительница. - Впервые в жизни так крупно повезло! Моя новенькая машинка мне очень нравится, так что нужно скорей записываться на курсы вождения! И всем желаю: верьте в удачу, и у вас все получится!"
Также в этом туре были разыграны 50 крупных денежных призов по 1000 рублей каждый! Эти кругленькие суммы победители могли получить 23 января в специальных центрах выдачи призов в магазинах "Евроопт" во всех областных центрах Беларуси. А жители Минска и Минской области также могли забрать свой выигрыш и сегодня, 24 января, с 11.00 до 15.00.
Столичный пункт выдачи призов расположился в "Е-Сити", и мы не упустили возможность расспросить победителей о том, что они чувствуют, получив кругленькую сумму!
"Играем уже года полтора и за это время два раза выигрывали сертификаты по 5 рублей. Но такой крупный приз впервые! - рассказывает водитель маршрутного такси Валерий Юданов, который вместе с дочкой Софией приехал за своим выигрышем из Борисова. - Мы с супругой так рады этому выигрышу! У нас ребенок находится на дорогостоящем лечении, и деньги очень нужны".
"Это первый крупный выигрыш в нашей семейной истории, хотя играем давно! - радуется еще одна победительница, Екатерина Ахралович из Минска. - Причем все так неожиданно произошло! Просто делали покупки, и тут приходит смс, что мы выиграли тысячу рублей! Даже не сразу поверили! Спасибо за такие огромные денежные призы, для простых людей это очень приятно!"
Кстати, если вы вдруг оказались в числе победителей, выигравших 1000 рублей, и не успели забрать свой приз в указанное время, не переживайте! Согласно Правилам игры, получить денежный выигрыш также можно с 15 по 17 марта 2018 года в офисе организатора игры в Минске, по адресу: улица Краснозвездная, 18б.
Игра
Многим из участников уже удалось стать победителями! А если вам пока не повезло, расстраиваться тоже не стоит! Ведь уже через несколько дней, 29 января, "Евроопт" снова разыграет квартиру в элитном районе Минска по ул.Ильянская, 10 и три автомобиля марки "Хендэ Крета"! А также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов!
Обычная покупка может изменить вашу жизнь! Не упустите эту возможность! Совершайте нужные покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
И не забудьте, следующий розыгрыш - уже в понедельник!
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