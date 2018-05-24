Таможенники СНГ в 2017 году изъяли из незаконного оборота около 8 т наркотических средств

24 мая, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Таможенниками СНГ в 2017 году изъято из незаконного оборота около 8 т наркотических средств. Об этом сообщили в ходе 17-го заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ в Алматы.
В заседании приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В ходе совещания утверждена стратегия деятельности Комитета глав правоохранительных подразделений до 2020 года.
"Это борьба с экономическими таможенными преступлениями, контрабандой наркотиков, усиление роли аналитической составляющей в работе оперативных подразделений, развитие таможенной кинологии и подготовка, повышение квалификации оперативных сотрудников. Особое внимание уделено вопросам совместной деятельности таможенных служб стран СНГ в области борьбы с наркотиками. Результаты этой деятельности говорят сами за себя - по итогам 2017 года правоохранительными подразделениями таможенных служб СНГ изъято из незаконного оборота порядка 8 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - отметили в пресс-службе организаторов заседания.
Кроме того, рассмотрены вопросы развития сотрудничества комитета с Антитеррористическим центром СНГ. Участники заседания подчеркнули важность консолидации и координации усилий в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Также достигнуты договоренности о проведении мероприятий в области подготовки кадров и повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений таможенных служб государств - участников СНГ, определены направления развития сотрудничества специалистов-кинологов.
Очередное заседание комитета состоится в Кыргызстане.-0-
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