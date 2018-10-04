Таможенные службы Беларуси и России будут взаимодействовать во время II Европейских игр

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет Беларуси и Федеральная таможенная служба России подписали меморандум о намерениях по вопросам взаимодействия на период проведения II Европейских игр. Подписание документа состоялось во время 68-го заседания Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ в Душанбе, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Деятельность данного совета направлена прежде всего на определение и совершенствование приоритетных направлений в сфере таможенного дела, гармонизацию таможенных законодательств государств - участников СНГ, координацию практического взаимодействия таможенных и иных заинтересованных национальных служб и ведомств, а также содействие реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений. В заседании совета приняла участие делегация таможенной службы Беларуси во главе с председателем ГТК Юрием Сенько.
Во время мероприятия были приняты решения, касающиеся разработки типовой технологии взаимодействия таможенных органов и железнодорожных перевозчиков государств - участников СНГ. Кроме того, представители делегаций определились с участием таможенных служб государств - участников СНГ в пилотном проекте Всемирной таможенной организации по расширению практики использования русского языка в работе. В частности, были затронуты вопросы внесения изменений в русскоязычную версию 6-го издания гармонизированной системы описания и кодирования товаров, единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности СНГ на ее основе и пояснения к ним. Также был рассмотрен вопрос об утверждении типовых требований к безопасности информационных систем и ресурсов таможенных органов.
Принятые решения направлены на дальнейшее совершенствование практического взаимодействия таможенных служб государств - участников СНГ по различным направлениям деятельности в сфере таможенного дела.-0-
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