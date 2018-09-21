Таможня предупреждает о возможных очередях грузовиков на въезд в Литву 22 сентября

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение грузового транспорта на въезд в Литву может быть затруднено 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

По информации, полученной от таможенной службы Литвы, 22 сентября с 9.00 до 16.00 в отношении используемых таможенной службой информационных систем будут проводиться профилактические работы. В связи с этим возможно затруднение движения грузового транспорта на въезд в Литву.

Белорусская таможня просит перевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.

Сейчас взъезда в Литву ожидают более 400 грузовиков, больше всего - 160 - в пункте пропуска "Каменный Лог".-0-