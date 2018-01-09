Технологию изготовления имплантов для пластики дефектов черепа разработали в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологию изготовления полимерных имплантов из протакрила-М для пластики дефектов черепа разработали в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА нейрохирург Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Евгений Габриневский.

"По данным компьютерной томографии с помощью 3D-принтера создается индивидуальная модель, на основе которой из полимерных материалов изготавливаются импланты для пластики дефектов черепа. Такие дефекты возникают, например, после черепно-мозговых травм, потому такие импланты востребованы. Технология уже применяется на практике", - сказал Евгений Габриневский.

Он пояснил, что ранее специалистам приходилось заниматься моделированием вручную, а данная технология позволяет решить эту проблему и учесть индивидуальные особенности анатомии черепа. "Кроме того, стоимость имплантов, изготовленных по такой технологии, в десятки раз ниже стоимости зарубежных аналогов", - добавил нейрохирург.

Данный проект занял второе место в номинации "Лучший молодежный инновационный проект" на республиканском конкурсе инновационных проектов 2017 года. Государственный комитет по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук, ОО "БРСМ" и других заинтересованных организаций проводит этот конкурс ежегодно. Цель - создание комплексной системы поощрения инновационной деятельности в стране, повышение ее привлекательности в предпринимательской среде, вовлечение молодежи в инновационную активность. Конкурс в 2017 году прошел уже в восьмой раз.-0-