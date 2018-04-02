2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техзадание на разработку туристического бренда Беларуси будет утверждено в апреле текущего года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"В этом году форсируем разработку туристического бренда Беларуси. В апреле утвердим техзадание. В конкурсе предусмотрено участие как белорусских, так и зарубежных экспертов, - сказал Михаил Портной. - В техническом задании будет заложено то, на какие целевые рынки мы будем работать в ближайшие годы, для кого будет создан этот бренд. Принимая во внимание зарубежный опыт, при выборе победителя конкурса будет учитываться мнение как профессионалов, так и широкой общественности. Планируется, что до конца года бренд будет разработан".

Туристический бренд будет продвигаться посредством проведения информационно-рекламных кампаний, на презентациях, в промоматериалах о стране.

Михаил Портной также отметил, что министерство активно работает над продвижением предстоящих спортивных мероприятий - II Европейских игр 2019 года и чемпионата мира по хоккею 2021 года, которые прорекламированы на международных туристических выставках в Испании, США, Эстонии, Германии, России. Во втором квартале текущего года в Беларуси будет проведен ознакомительный тур для руководителей пресс-служб европейских олимпийских комитетов.-0-

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