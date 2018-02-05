Телефоны психологической помощи в Беларуси действуют во всех областных центрах и Минске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефоны доверия (психологической помощи) в Беларуси действуют во всех областных центрах и Минске, сообщает БЕЛТА.

Так, обратиться на республиканскую "Детскую телефонную линию" можно по номеру 8-801-100-1611. В Минске работают отдельные телефоны доверия для взрослых 8-017-290-44-44 и 8-017-290-43-70 и для детей, подростков 8-017-263-03-03.

Экстренную психологическую помощь в Бресте можно получить по номеру 8-016240-62-26, в Витебске - 8-021261-60-60, в Гомеле - 8-023231-51-61. В Гродно действует короткий номер 170, он доступен только для жителей области. В Могилеве нуждающимся в психологической помощи нужно звонить по телефону 8-022247-31-61, в Минской области - 8-017202-04-01.

Кроме того, в Беларуси действует сеть центров дружественного отношения к подросткам.-0-