22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телерадиовещательная организация Союзного государства отмечает 20-летие, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт организации.

"Этот период можно назвать временем становления. Сейчас телеканал начал поступательное движение вперед, перед ним стоит амбициозная задача - знакомить белорусских и российских зрителей со всеми выдающимися событиями в политической, экономической и социально-культурной жизни Беларуси и России, причем делать это оперативно, интересно, ярко, чтобы не теряться в большом разнообразии телеканалов и радиостанций, которые борются за внимание аудитории", - подчеркнул в поздравлении госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он добавил, что процесс союзного строительства близок и понятен миллионам людей в двух странах, круг единомышленников широк. Рассказ о том, как идет процесс интеграции, важно сделать профессиональным и технологически современным.

Телерадиовещательная организация создана 22 января 1998 года. Ее главная задача - укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между государствами - участниками Союзного государства.-0-