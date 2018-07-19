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Температура воздуха в Беларуси в I полугодии превысила климатическую норму

Общество 19.07.2018 | 11:15
Фото из архива
Фото из архива

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в первом полугодии превысила климатическую норму. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Температура воздуха за первое полугодие 2018 года составила в среднем по стране плюс 5,6 градуса. Это выше климатической нормы на 0,9 градуса", - сказала Наталья Клевец.

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