Температурные рекорды побиты 14 октября на севере Беларуси

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды дня побиты 14 октября на севере Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурные рекорды дня были зафиксированы на всех метеостанциях Витебской области. Например, рекорды 1993 года побиты в Орше - плюс 19 градусов (предыдущий рекорд - 18,5 выше нуля), Верхнедвинске - плюс 18,9 градуса (прежний максимум - 17,7 градуса), Езерище - 18,7 градуса тепла (плюс 16,6 градуса ранее), Лепеле - 19,1 градуса тепла (прежний рекорд - плюс 18,3).

Кроме того, обновились рекорды в городах на севере Гродненской области: в Ошмянах было плюс 18,6 (предыдущий рекорд - плюс 18,1), в Лиде - 19,7 градуса выше нуля (предыдущий рекорд - 18,8 выше нуля).

Повтор рекордов зафиксирован в Минской области - в Воложине было 18,7 выше нуля, Столбцах - 19,8 градуса тепла.

По прогнозам синоптиков, теплая погода в Беларуси на этой неделе сохранится, похолодает лишь к выходным.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь