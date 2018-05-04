4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 3 мая в пяти областных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"По всей южной половине страны 3 мая был перекрыт температурный максимум дня. Граница проходила по линии Гродно - Волковыск - Барановичи - Столбцы - Минск - Березино - Могилев - Славгород - Костюковичи. Температурный рекорд был побит во всех областных центрах, за исключением Витебска", - рассказали в Гидромете.

Так, в Гродно 3 мая температура воздуха составляла плюс 27,4 градуса, ранее теплее всего в этот день было в 1977 году - 26,9 градуса. В Могилеве, Бресте и Гомеле также обновился рекорд 41-летней давности. Вчера в Могилеве воздух прогрелся до 29 градусов против 27,1 в 1977 году, в Бресте - до 29,8 градуса (предыдущий рекорд плюс 28 градусов), в Гомеле - до 30,9 (27,5 тепла). В Минске 3 мая температура поднялась до 26,8 градуса, в этот день в 1996 году было плюс 23,7.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется южный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем будет 24-30 выше нуля, по северо-западу плюс 20-23.-0-

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