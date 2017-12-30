Температурный рекорд побит 29 декабря в Минске и ряде других городов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд, продержавшийся 43 года, побит 29 декабря в Минске. Столбики термометров в этот день показали в столице Беларуси плюс 6,6 градуса, что на 1,4 градуса больше, чем 29 декабря 1974 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурные максимумы были обновлены в прошедшую пятницу и в других городах Беларуси. Так, в Гомеле термометры показывали плюс 7,8 градуса, тем самым побив рекорд 1983 года (7,4 градуса тепла). В Витебске было плюс 5, до этого самый теплый день здесь отмечался в 1994-м - плюс 4,7 градуса. Значительно обновлен температурный рекорд в Могилеве, где зафиксирована температура плюс 6,2 градуса, что превысило предыдущий максимум - 4,1 градуса выше нуля в 2013 году.-0-

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